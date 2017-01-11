Telefonlar 5.5 metreden şarj olabilecek

Teknoloji devi Apple, kablosuz şarj özelliğini kullanmaya hazırlanıyor.

Apple, yeni iPhone”larda kullanmayı planladığı kablosuz şarj özelliğinin farklı ve ilgiçekici olması için çalışmalarını sürdürüyor. Sızan bilgilere göre iPhone yaklaşık 5.5 metre mesafeden kablosuz ve şarj yüzeyi olmadan şarj edilebilecek.

İphone 8’de kullanılması muhtemel olan teknolojiyi geliştiren Energous şirketi yetkililer, isim vermeseler de Apple’ı işaret ettiler.

Energous, geçtiğimiz aylarda çoğunluka Apple ile çalışan Dialog Semiconductor’dan 10 milyon dolar yatırım satın almıştı.