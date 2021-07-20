  • BIST 1.351,590
  • Altın 498,54
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Telefonu Parmaklarınızla Şarj Etmek Mümkün Hale Geliyor

»
Bilim insanları bir kişinin parmak uçlarından cihazlara enerji sağlayabilen dünyanın en verimli giyilebilir enerji toplayıcısını icat etti.
Telefonu Parmaklarınızla Şarj Etmek Mümkün Hale Geliyor

Bilim insanları bir kişinin parmak uçlarından cihazlara enerji sağlayabilen dünyanın en verimli giyilebilir enerji toplayıcısını icat etti.

Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nden (UC San Diego) mühendisler, cilde yerleştirilen ince, esnek bir şeridin kullanıcının terinden giyilebilir ve diğer cihazlara güç sağlamak için yeterli elektrik üretebileceğini keşfetti.

Biyoyakıt hücreleri (BFC) terden elektrik üretmenin yanı sıra yazmak veya piyano çalmak gibi faaliyetlerden kaynaklanan hafif parmak basınçlarından da ekstra güç toplayabilir.

UC San Diego Jacobs Mühendislik Okulu'nda nanomühendislik profesörü olan Joseph Wang "Bunun, bir kişinin işte, evde, televizyon izlerken veya yemek yerken, normalde yapacağı her şeyde, dokunma içeren tüm günlük faaliyetlerde kullanılabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Amaç, bu giyilebilir ürünün doğal olarak sizin için çalışması ve sizin bu konuda düşünmeniz bile gerekmemesidir.

ndependent Türkçe'de yer alan haber, sistem hakkında bilgi veren bir makale kaleme alan Profesör Wang ve diğer yazarlar, güneş ışığı veya hareket gibi herhangi bir harici, düzensiz enerji kaynağına ihtiyaç duymadığı için teknolojiyi enerji toplayıcıların “kutsal kasesi” olarak nitelendirdi.

Parmak uçları insan vücudundaki herhangi bir yere kıyasla en yüksek ter bezi yoğunluğuna sahip olduğundan şeritler için mükemmel bir yer sağlar.

İlk ortak yazar Lu Yin, “Parmaklarda daha fazla ter üretilmesi muhtemelen bir şeyleri daha iyi kavramamıza yardımcı olmak için gelişmişti" dedi.

Parmaktaki terleme oranı dakikada santimetre kare başına birkaç mikrolitreye ulaşabilir. Bu, vücutta ter oranlarının iki veya üç kat daha düşük olduğu diğer yerlere kıyasla kayda değer bir fark.

Santimetre kare başına 300 milijul enerji üretebilen BFC'ler daha öncesinde kayda değer miktarda enerji üretmek için yoğun egzersiz veya harekete ihtiyaç duyan giyilebilir elektrik toplayıcılar konusunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Deneylerinin bir parçası olarak cihazı bir C Vitamini algılama sistemine güç sağlamak için kullanan araştırmacılar, bunun aynı zamanda glikoz ölçüm cihazları gibi sağlık ve zindelik uygulamalarına güç sağlamak için de uyarlanabileceğini öne sürdü.

Yin "Bu cihazı eldiven gibi giyilebilir ürünlere daha sıkı bir şekilde entegre etmek istiyoruz" dedi.

Kapsamlı sürekli algılama için mobil cihazlara kablosuz bağlantı sağlama olasılığını da araştırıyoruz. Heyecan verici birçok potansiyel var.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milyarderlerin Uzay Yarışı Dünya'yı Yeni Bir Felakete Sürüklüyor19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:30
  • Dağcılardan Google Haritalar Uyarısı: Ölümcül Rotalara Yönlendiriyor19 Temmuz 2021 Pazartesi 21:30
  • Uzaya Yatırımda Tarihi Rekor19 Temmuz 2021 Pazartesi 20:30
  • NASA, Hubble Uzay Teleskobu İle İlgili Geçen Ay Ortaya Çıkan Sorunun Çözüldüğünü Bildirdi19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:30
  • Çin Mavi Sulara Damga Vurmaya Hazırlanıyor19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:08
  • Ethereum Kurucularından, ‘Kral’ Lakaplı Di Iorio, Kriptodan Tamamen Çıkıyor18 Temmuz 2021 Pazar 23:45
  • WhatsApp’ta Yeni Özellik: Telefonsuz Mesajlaşma Mümkün Olacak18 Temmuz 2021 Pazar 19:30
  • Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:39
  • Türkiye'yi Hedef Alan Siber Silah Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey: Candiru Nedir?16 Temmuz 2021 Cuma 22:00
  • Bilim Dünyasında Bir İlk: Konuşamayan Felçli Bir Adamın Beyin Dalgaları, Cümlelere Dönüştürüldü16 Temmuz 2021 Cuma 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti