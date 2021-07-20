Telefonu Parmaklarınızla Şarj Etmek Mümkün Hale Geliyor

Bilim insanları bir kişinin parmak uçlarından cihazlara enerji sağlayabilen dünyanın en verimli giyilebilir enerji toplayıcısını icat etti.

Bilim insanları bir kişinin parmak uçlarından cihazlara enerji sağlayabilen dünyanın en verimli giyilebilir enerji toplayıcısını icat etti.

Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nden (UC San Diego) mühendisler, cilde yerleştirilen ince, esnek bir şeridin kullanıcının terinden giyilebilir ve diğer cihazlara güç sağlamak için yeterli elektrik üretebileceğini keşfetti.

Biyoyakıt hücreleri (BFC) terden elektrik üretmenin yanı sıra yazmak veya piyano çalmak gibi faaliyetlerden kaynaklanan hafif parmak basınçlarından da ekstra güç toplayabilir.

UC San Diego Jacobs Mühendislik Okulu'nda nanomühendislik profesörü olan Joseph Wang "Bunun, bir kişinin işte, evde, televizyon izlerken veya yemek yerken, normalde yapacağı her şeyde, dokunma içeren tüm günlük faaliyetlerde kullanılabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Amaç, bu giyilebilir ürünün doğal olarak sizin için çalışması ve sizin bu konuda düşünmeniz bile gerekmemesidir.

ndependent Türkçe'de yer alan haber, sistem hakkında bilgi veren bir makale kaleme alan Profesör Wang ve diğer yazarlar, güneş ışığı veya hareket gibi herhangi bir harici, düzensiz enerji kaynağına ihtiyaç duymadığı için teknolojiyi enerji toplayıcıların “kutsal kasesi” olarak nitelendirdi.

Parmak uçları insan vücudundaki herhangi bir yere kıyasla en yüksek ter bezi yoğunluğuna sahip olduğundan şeritler için mükemmel bir yer sağlar.

İlk ortak yazar Lu Yin, “Parmaklarda daha fazla ter üretilmesi muhtemelen bir şeyleri daha iyi kavramamıza yardımcı olmak için gelişmişti" dedi.

Parmaktaki terleme oranı dakikada santimetre kare başına birkaç mikrolitreye ulaşabilir. Bu, vücutta ter oranlarının iki veya üç kat daha düşük olduğu diğer yerlere kıyasla kayda değer bir fark.

Santimetre kare başına 300 milijul enerji üretebilen BFC'ler daha öncesinde kayda değer miktarda enerji üretmek için yoğun egzersiz veya harekete ihtiyaç duyan giyilebilir elektrik toplayıcılar konusunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Deneylerinin bir parçası olarak cihazı bir C Vitamini algılama sistemine güç sağlamak için kullanan araştırmacılar, bunun aynı zamanda glikoz ölçüm cihazları gibi sağlık ve zindelik uygulamalarına güç sağlamak için de uyarlanabileceğini öne sürdü.

Yin "Bu cihazı eldiven gibi giyilebilir ürünlere daha sıkı bir şekilde entegre etmek istiyoruz" dedi.

Kapsamlı sürekli algılama için mobil cihazlara kablosuz bağlantı sağlama olasılığını da araştırıyoruz. Heyecan verici birçok potansiyel var.