 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.735
  • Altın 145,920
  • Dolar 3,6404
  • Euro 3,8819
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

Telefonu şarj ederken az kalsın ölüyordu

»
Telefonu şarj ederken az kalsın ölüyordu
iPhone'u şarjda bırakan genç, kolyesinin şarj aletine sıkıştığını fark etmedi ve hayatının en kötü olaylarından birini yaşadı.

Wiley Day isimli 32 yaşındaki genç, telefonunu şarja koydu ve uyudu. Şarj aletnine kolyesinin dolandığını fark etmeyen Wiley, elektrik akımına kapıldı ve büyük bir şansla hayatta kaldı.

wiley-day.jpg

SON ANDA KURTULDU

Wiley Day elektrik akımına kapıldığını fark edince şok içinde boynunudan kolyeyi çıkarmaya çalıştı. Boynunda yanıklar oluşturan kolyenin verdiği acıyla son anda kolyeyi çıkaran Day, hala hayatta olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi. Yaşanan talihsiz olayın şarj aletini uzatma kablosuna bağlayarak kullandığı için olduğu düşünülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Stephen Hawking sesini değiştirmek istediğini açıkladı!28 Mart 2017 Salı 10:45
  • Facebook Messenger bu telefonlarda artık çalışmayacak28 Mart 2017 Salı 09:55
  • YouTube'da rahatsız edici çizgi filmler28 Mart 2017 Salı 09:19
  • Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden edebilir27 Mart 2017 Pazartesi 10:50
  • E-postalardaki virüslerin tehlikesi arttı27 Mart 2017 Pazartesi 10:45
  • Snapchat reklamcıların yeni gözdesi olabilir27 Mart 2017 Pazartesi 10:30
  • Apple’dan Türk hacker’ların iddialarına yanıt!24 Mart 2017 Cuma 16:32
  • Netflix, Assassin’s Creed dizisi yapacak24 Mart 2017 Cuma 16:30
  • Twitter paralı üyelik seçeneğini değerlendiriyor24 Mart 2017 Cuma 16:26
  • Instagram reklam cenneti oldu24 Mart 2017 Cuma 11:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti