Telefonu şarj ederken az kalsın ölüyordu

iPhone'u şarjda bırakan genç, kolyesinin şarj aletine sıkıştığını fark etmedi ve hayatının en kötü olaylarından birini yaşadı.

Wiley Day isimli 32 yaşındaki genç, telefonunu şarja koydu ve uyudu. Şarj aletnine kolyesinin dolandığını fark etmeyen Wiley, elektrik akımına kapıldı ve büyük bir şansla hayatta kaldı.

SON ANDA KURTULDU

Wiley Day elektrik akımına kapıldığını fark edince şok içinde boynunudan kolyeyi çıkarmaya çalıştı. Boynunda yanıklar oluşturan kolyenin verdiği acıyla son anda kolyeyi çıkaran Day, hala hayatta olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi. Yaşanan talihsiz olayın şarj aletini uzatma kablosuna bağlayarak kullandığı için olduğu düşünülüyor.