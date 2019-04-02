“Telefonu ya ver ya da seni doğrayacağım dedi eşini darp etti"

01.04.2019 tarihinde kendisine cep telefonunu vermediği gerekçesiyle eline aldığı bıçağı eşi F.D ye doğrultarak “telefonu ya ver ya da seni doğrayacağım” diyerek elleri ve ayakları ile eşini vücudunun muhtelif yerlerinden darp eden E. D Polis tarafından t

01.04.2019 tarihinde kendisine cep telefonunu vermediği gerekçesiyle eline aldığı bıçağı eşi F.D ye doğrultarak “telefonu ya ver ya da seni doğrayacağım” diyerek elleri ve ayakları ile eşini vücudunun muhtelif yerlerinden darp eden E. D Polis tarafından tutuklandı.

Bugün yargıç huzuruna çıkarılan zanlı E.D ile ilgili olguları tahkikat memuru Şükrü Hafız mahkemeye aktardı. Hafız yeminli şahadetinde 01.04.2019 tarihinde müşteki ve komşularının şikâyeti üzerine olayın bilgilerine geldiğini belirterek ayni gün zanlıyı tutukladığını belirtti.

Zanlının suçunu kabul etmediğini, eşi ve 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte yaşadığını, TC vatandaşı olup KKTC de çalışma izinli ikamet ettiğini, şikâyetçinin doktor kontrolünden geçirilerek darp raporu temin edildiğini belirtti. Müşteki olan zanlı eşinin bilahare ifade vererek şikayetinden vaz geçtiğini belirten Hafız, dosyası tamamlanan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik. Pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 4000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalmasını emretti. (MHA)