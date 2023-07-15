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Telefonun aşırı ısınmasını önlemek için beş tavsiye

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Sıcaklardan yalnızca vücudumuz değil elektronik eşyalarımız da etkileniyor. Leeds Beckett Üniversitesi’nden elektrik ve elektronik mühendisi Dr. Roz Wyatt-Millington telefonların aşırı ısınmasını önlemek için alınacak önlemleri sıraladı.
Telefonun aşırı ısınmasını önlemek için beş tavsiye

Telefonlar neden sıcak havada çalışmakta zorlanıyor? BBC’nin haberine göre Dr. Roz, sıcak hava dalgaları nasıl ki insanları yavaşlatıyorsa işlemcilerin de aynısını yaşadığını söylüyor:

“Telefonların çalışmasını sağlayan bu çipler, çalışırken ısı üretir. Telefonun ısısı arttıkça bu çipler aşırı ısınıp bozulmamak için kendilerini yavaşlatır.”

Pillerin soğumaya zorlandıkça pil ömrünün de azaldığının altını çizen Dr. Roz, genellikle güneşin altında telefonların ekran parlaklığının arttığını, telefonların aşırı ısınmayı önlemek için yaptığı işlemler de buna eklenince aletlerin hem yavaşlayıp hem daha fazla pil tüketebildiğini söylüyor.

Öte yandan ekran koruyucularının da ısıyı telefonun içine hapsettiği için soğumayı zorlaştırdığını belirten Dr. Roz, telefonların aşırı ısınmasını engellemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Telefonu şarjda bırakmayın

Telefonlar şarj olurken ısınır. Çok sıcak bir ortamda telefonunuzu şarj ederseniz cihazın daha da ısınmasına yol açarsınız.

Güneş ışığından sakının

Doğrudan güneş ışığından sakınmak en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Telefonu arabada bırakmayın, mümkün olduğunca gölgede kalmasını sağlayın, hatta imkanınız varsa bir pervanenin önüne koyun.

Çok yüklenmeyin

Telefonun sıcak havada yoğun işlemler yapmamasını da sağlayabilirsiniz. GPS veya kullanmadığınız şeyleri kapatın. Ne kadar az uygulama kullanırsanız, telefonunuz o kadar az ısı üretir.

Düşük güç modunu açın

Bunun için telefonunuzun düşük güç modunu da kullanabilirsiniz. Bir diğer tavsiye de telefonunuzu birkaç dakikalığına kapatıp soğumasını bekledikten sonra tekrar açmak.

Buzdolabı veya buzluğa koymayın

Telefonunuzu soğutmak için buz dolu bir poşete koymayı düşünmeyin. Ani ısı değişimleri telefonlara zarar verebilir, buzun erimesiyle ortaya çıkacak su da telefonunuzun içine girebilir.

 

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