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Telefonunuzdan hemen silmeniz gereken tehlikeli uygulamalar

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Telefonlara güvenerek yüklediğimiz bazı uygulamalar, arkamızdan işler çeviriyor. İşte Google'ın açıklamasına göre dünyanın en tehlikeli uygulamaları...
Telefonunuzdan hemen silmeniz gereken tehlikeli uygulamalar

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

Çocuklar için geliştirilen bu uygulama tam bir virüs yuvası...

Telefonu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama aslında tam bir tuzak; yüklüyse ilk işiniz hemen bu uygulamayı kaldırmak olsun!

Antivirus Free : Process Virus 

Telefonunuzu koruduğunu iddia eden bir antivirüs uygulaması gibi görünse de; aslında kredi kartı bilgilerinizi çalıyor.

Realtime Booster 

Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

SmartSwipe 

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Pro Camera Beauty 

Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de adı gibi 'güzel' değil; fotoğraflarınızı çalan bir uygulama.

Cartoon Art Photo 

Fotoğraflarınızı karikatürize eden bu uygulama da göründüğü kadar masum değil.

Emoji Camera

Fotoğraflara bolca efekt veren Emoji Camera, emojilerle fotoğraflarınızı süslüyor. Ama tehlike emojinin arkasında gizli.

Artistic effect Filter

Fotoğraflara farklı stiller kazandıran Artistic Effect Filter, başarılı bir fotoğraf uygulaması gibi görünse de, kullanıcıların telefonlarından her şeyini çalıyor.

Art Editor

Fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştüren Art Editör, Prisma benzeri bir uygulama; ancak hiç de güvenilir değil!

Beauty Camera

Fotoğraflarınıza güzellik kattığı iddiasıyla gelen Beauty Camera da uzak durmanız gereken uygulamalardan sadece biri.

Selfie Camera Pro

Selfie görüntülerinizi daha renkli hale getirdiğini iddia eden bu hırsız uygulamaya da dikkat edin.

Horizon Beauty Camera


Fotoğrafları bir yandan güzelleştirirken, diğer yandan fotoğraflarınızı bir bir çalıyor.

Super Camera

Fotoğraf çekerken daha başarılı görüntüler elde etmenizi sağlayacağını iddia eden bu uygulamaya sakın güvenmeyin!

Art Effects for Photo

Fotoğrafları oldukça renkli bir hale getiren uygulama, tam bir virüs yuvası.

Awesome Cartoon Art

Yine fotoğrafları karikatürize eden bir başka uygulama ile karşınızdayız ve evet Awesome Cartoon Art da oldukça tehlikeli..

Art Filter Photo

Prisma'ya benzer bir uygulama; ancak fotoğraflarınızı çaldığı da bir gerçek!

Art Filter Photo Effects 

Sol ve sağdaki fotoğraf ayrımına dikkat... Fotoğrafları renklendiren uygulama, pek de göründüğü gibi değil.

Cartoon Effect

Fotoğraflarınıza güzellik kattığı iddiasıyla gelen Cartoon Effect de uzak durmanız gereken uygulamalardan sadece biri.

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