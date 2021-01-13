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Telegram 500 milyon kullanıcıya ulaştı

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Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerini paylaşılacağını duyurmasının ardından kullanıcılar Telegram’a yöneldi.
Telegram 500 milyon kullanıcıya ulaştı

Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerini paylaşılacağını duyurmasının ardından kullanıcılar Telegram’a yöneldi. Telegram, 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram kullanıcılarında, son 3 gündür yoğun bir artış oldu. Telegram, uygulamayı kullanan sayısının 500 milyonu geçtiğini duyurdu. Sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram’a katıldı. Bunların yüzde 38’i Asya’dan, yüzde 27’si Avrupa’dan, yüzde 21’i Latin Amerika’dan ve yüzde 8’i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi. 

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