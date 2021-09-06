  • BIST 1.474,720
  • Altın 485,20
  • Dolar 8,2780
  • Euro 9,8000
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Telegram'dan WhatsApp'a gönderme: Hangi yıldayız

»
Telegram, WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde iOS’tan Android’e konuşma geçmişini taşıma özelliğini getirmesi ile dalga geçti. Telegram, WhatsApp'a "Hangi yıldayız?" dedi.
Telegram'dan WhatsApp'a gönderme: Hangi yıldayız

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, telefon değiştiren kişiler için oldukça işlevsel olan Android ve iOS arası sohbet aktarma özelliğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Duyurulan özellik ile birlikte, telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği belirtildi. Aktarılabilecek içerikler arasında sesli mesajlar, fotoğraflar ve videolar da var.

TELEGRAM'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Telegram, söz konusu özelliğiniTwitter'dan duyuran WhatsApp'a cevap verdi. Bu özelliği çok uzun bir süre önce kullanıcılarına sunmaya başlayan Rus merkezli mesajlaşma platformu, Whatsapp'a "Hangi yıldayız" yazılı bir fotoğraf gönderdi.

 

whatsapp telegram

DAHA ÖNCE TABUT GÖNDERMESİ DE YAPMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını açıklaması, oldukça tepki çekmiş ve kullanıcılar diğer mesajlaşma platformlarına geçmişti.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Rus merkezli Telegram, cenazelerde dans ederek tabut taşımaları nedeniyle fenomen olan tabut dansçılarını paylaşmış ve tabuta WhatsApp'ın yeni sözleşmesini yerleştirmişti.

 

telegram whatsapp

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antivirüs yazılımı ‘in’, kartuş out!04 Eylül 2021 Cumartesi 20:32
  • KVK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira para cezası04 Eylül 2021 Cumartesi 11:56
  • Facebook’ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor04 Eylül 2021 Cumartesi 10:34
  • AB veri yasaları kapsamında WhatsApp'a rekor ceza!03 Eylül 2021 Cuma 17:10
  • NASA duyurdu: Uçan taksi denemeleri başladı03 Eylül 2021 Cuma 16:35
  • Rubrik ve Microsoft’tan stratejik iş birliği: Siber hırsızlara fidye ödeme devri kapanıyor03 Eylül 2021 Cuma 12:47
  • Instagram'a erişim sıkıntısı: Binlerce kişi hata bildirdi02 Eylül 2021 Perşembe 16:45
  • Google, ofise dönüş tarihini 2022'ye erteledi01 Eylül 2021 Çarşamba 22:45
  • Apple'ın piyasa değeri 2.5 trilyon doları geçti01 Eylül 2021 Çarşamba 21:45
  • Kara delikler, Dünya'yı ve tüm galaksiyi yok edebilir01 Eylül 2021 Çarşamba 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti