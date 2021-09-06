Telegram'dan WhatsApp'a gönderme: Hangi yıldayız

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, telefon değiştiren kişiler için oldukça işlevsel olan Android ve iOS arası sohbet aktarma özelliğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Duyurulan özellik ile birlikte, telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği belirtildi. Aktarılabilecek içerikler arasında sesli mesajlar, fotoğraflar ve videolar da var.

TELEGRAM'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Telegram, söz konusu özelliğiniTwitter'dan duyuran WhatsApp'a cevap verdi. Bu özelliği çok uzun bir süre önce kullanıcılarına sunmaya başlayan Rus merkezli mesajlaşma platformu, Whatsapp'a "Hangi yıldayız" yazılı bir fotoğraf gönderdi.

DAHA ÖNCE TABUT GÖNDERMESİ DE YAPMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını açıklaması, oldukça tepki çekmiş ve kullanıcılar diğer mesajlaşma platformlarına geçmişti.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Rus merkezli Telegram, cenazelerde dans ederek tabut taşımaları nedeniyle fenomen olan tabut dansçılarını paylaşmış ve tabuta WhatsApp'ın yeni sözleşmesini yerleştirmişti.