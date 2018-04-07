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Telegram'ın yasaklanması için dava açıldı

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Şimdi Telegram'ın yasak dönemi başlıyor. Peki kimler etkilenecek.
Telegram'ın yasaklanması için dava açıldı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın yasaklanması için dava açtı.

Roskomnadzor’un internet sitesinden yapılan açıklamada, kullanıcılarının mesajlaşmalarına erişim izini vermemesi nedeniyle Telegram’a erişim yasağı konulması için dava açıldığı belirtildi.

Son dönemde kullanımında artış görülen ve Rus girişimci Pavel Durov tarafından kurulan Telegram şirketinin, Federal Güvenlik Servisi tarafından (FSB) Telegram’da yapılan yazışmalara erişim için şirkete verdiği talimatın geçersiz kılınmasına yönelik açtığı dava geçen ay reddedilmişti.

Telegram'ın kurucusu Durov, bir süre önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Telegram, kapatılmasına yönelik tehditlere rağmen gizlilik politikasını korumaya devam edecektir. Telegram özgürlük ve gizlilik haklarını savunacaktır” açıklamasını yapmıştı.

Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram, yaygın anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.

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