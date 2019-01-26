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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Telegraph gazetesinden Melania Trump'a özür ve tazminat

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İngiliz Daily Telegraph gazetesi, geçen hafta ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump hakkında yayımladığı makaledeki bazı ifadelerden dolayı Trump'tan "koşulsuz olarak" özür diledi ve neden oldukları tüm zararı karşılayacaklarını açıkladı.
Telegraph gazetesinden Melania Trump'a özür ve tazminat

BBC'nin aktardığına göre, gazete geçen Cumartesi günü yayımlanan ekindeki "Melania'nın gizemi" başlıklı makalede bir dizi hatalı iddia bulunduğunu belirtti.

Bunlar arasında Melania Trump'ın, Donald Trump'la tanışmadan önce modellik kariyerinde sıkıntı yaşadığı ve Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildiği gece ağladığı gibi iddialar da var.

 

Gazete bu ifadelerin yayımlanmaması gerektiğini açıkladı ve Melania Trump'ın tüm mahkeme masraflarını da karşılayacaklarını belirtti.

Bugün yayımlanan özür metnindeTelegraph, Melania Trump'ın "Donald Trump'la tanışmadan önce de başarılı bir manken olduğunu ve bu başarıyı Trump'ın desteği olmadan elde ettiğini" ifade etti.

Özür metninde geçen hafta yayımlanan makaledeki Melania'nın annesi, babası ve kız kardeşinin Donald Trump'ın sahip olduğu binalarda yaşamak üzere 2005'te New York'a taşındığı iddiasının da doğru olmadığı belirtildi.

 

Gazete Melania'nın babasının makalede belirtildiği gibi "korku salan bir kişiliği" olmadığını ve aileyi kontrol etmediğini de ekledi.

Telegraph, Melania Trump'ın üniversitedeki Dizayn ve Mimarlık eğitimini bir sınavı tamamlayamadığı için bıraktığı iddiasının da doğru olmadığını, Melania'nın modellik kariyerine odaklanmak için üniversiteyi bıraktığını açıkladı.

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