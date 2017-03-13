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Telegraph: Hakan Uzan lüks telefon markası Vertu'yu satın aldı

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Telegraph: Hakan Uzan lüks telefon markası Vertu'yu satın aldı
İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, lüks cep telefonlarıyla tanınan Vertu şirketinin Hakan Uzan tarafından satın alındığını yazdı.

Sözcüsü aracılığıyla Telegraph'a konuşan Uzan "Vertu niş bir pazarda tanınan güçlü bir marka" dedi ve ekledi:

"Vertu'nun potansiyelini gerçekleştirecek yatırımları yapmak ve ekiple birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Gazeteye göre 40 bin sterlinlik (180 bin TL) fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı cep telefonlarından bazılarını satan ve merkezi İngiltere'de bulunan Vertu için Uzan'ın Kıbrıs'taki şirketi Baferton Ltd. 50 milyon sterlin (227 milyon TL) ödedi.

'Sürgündeki gizemli hanedan'

Gazetenin kıdemli ekonomi muhabiri Christopher Williams, Uzan ailesini "Sürgündeki gizemli Türk iş hanedanı" olarak tanımlarken Hakan Uzan'ın hem ABD Başkanı Donald Trump ile hem de Vertu şirketini kuran Nokia ile mahkemelik olduğunu hatırlattı.

2000'lerin sonuna doğru küçülmeye giden Nokia, Vertu'yu 175 milyon sterlik karşılığında EQT adlı bir yatırım fonuna satmış, 2015'te ise şirketi Hong Kong merkezli Godin Holding almıştı.

Vertu'nun en güncel mali tablosuna göre şirket 2014 yılında 110 milyon sterlinlik satışa rağmen 53 milyon sterlin zarar etti.

Vertu'nun Yürütme Kurulu Başkanı Gordon Watson ise satışla ilgili Telegraph'a şunları söyledi:

"Baferton bizim vizyonumuzu paylaşıyor: Her yıl 1.5 milyar akıllı telefonun satıldığı dünyada yüksek kaliteli, ayrıcalıklı ve özel hizmetleri bulunan ürünlere talep var. Baferton ile birlikte Vertu'yu geliştireceğiz."

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