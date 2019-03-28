Telekomünikasyon dairesi alt yapı ve üst yapı hizmetleri ayrıştırılacak

Bakanlar Kurulu , Telekomünikasyon Dairesi'nin Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri'nin ayrıştırılması, altyapı yatırımlarının Devlet mülkiyetinde Kamu-Özel Ortaklığı'nda yapılması Üstyapı Hizmetleri'nin Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilmesi çerçevesinde ...

KARAR SAYısı: TE(K-I)430-2019 H(K-I)481-2017 SAYı VE 23.2.2017 TARiHli KARARıN IPTAL EDiLMESi VE YENi KARAR ÜRETiLMESI (Önerge No:439/2019) (B.U.B .)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler doğruıtusunda, Telekomünikasyon Dairesi 'nin Özelleştirme Programına Alınması'na il işkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu H(K-I)481-2017 sayı ve 23.2.2017 tarihli kararın iptal edilmesine ve aşağıdaki şekilde yeni karar üretilmesine karar verdi:

"Bakanlar Kurulu , Telekomünikasyon Dairesi'nin Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri'nin ayrıştırılması, altyapı yatırımlarının Devlet mülkiyetinde Kamu-Özel Ortaklığı'nda yapılması Üstyapı Hizmetleri'nin Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilmesi çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla, 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın 5'inci maddesi uyarınca Ön Rapor hazırlanmasına karar verdi."