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Telekomünikasyon dairesi alt yapı ve üst yapı hizmetleri ayrıştırılacak

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Bakanlar Kurulu , Telekomünikasyon Dairesi'nin Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri'nin ayrıştırılması, altyapı yatırımlarının Devlet mülkiyetinde Kamu-Özel Ortaklığı'nda yapılması Üstyapı Hizmetleri'nin Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilmesi çerçevesinde ...
Telekomünikasyon dairesi alt yapı ve üst yapı hizmetleri ayrıştırılacak

KARAR SAYısı: TE(K-I)430-2019 H(K-I)481-2017 SAYı VE 23.2.2017 TARiHli KARARıN IPTAL EDiLMESi VE YENi KARAR ÜRETiLMESI (Önerge No:439/2019) (B.U.B .)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler doğruıtusunda, Telekomünikasyon Dairesi 'nin Özelleştirme Programına Alınması'na il işkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu H(K-I)481-2017 sayı ve 23.2.2017 tarihli kararın iptal edilmesine ve aşağıdaki şekilde yeni karar üretilmesine karar verdi:

"Bakanlar Kurulu , Telekomünikasyon Dairesi'nin Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri'nin ayrıştırılması, altyapı yatırımlarının Devlet mülkiyetinde Kamu-Özel Ortaklığı'nda yapılması Üstyapı Hizmetleri'nin Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilmesi çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla, 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın 5'inci maddesi uyarınca Ön Rapor hazırlanmasına karar verdi."

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