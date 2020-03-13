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Telekomünikasyon Dairesi Borç Nedeniyle Bu Ay Kesinti Yapmayacak

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Telekomünikasyon Dairesi Borç Nedeniyle Bu Ay Kesinti Yapmayacak
Telekomünikasyon Dairesi Borç Nedeniyle Bu Ay Kesinti Yapmayacak

Telekomünikasyon Dairesi, ödenmeyen borçlar nedeniyle bu ay kesinti yapmayacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada “Ödenmeyen borçlar nedeniyle Mart 2020 boyunca ses veya ADSL/VDSL hizmetlerinde herhangi bir kesinti olmayacaktır” denildi.

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