Telekomünikasyon Dairesi: Borçların ödenmesi için son gün 17 Ağustos

Telekomünikasyon Dairesi’nin yaptığı açıklamada abonelerin, 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan borçlarını, en geç 17 Ağustos 2020 tarihine kadar kapatmaları gerektiğini açıkladı.

Telekomünikasyon Dairesi, 30 Haziran 2020 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı ile kesileceğini de ifade etti.

Ayrıca Ocak 2020 ayı sonu itibariyle daireye 6 fatura ve üzeri borcu olan tüm abonelerimizin hatlarıyla birlikte abonelikleri de iptal edileceğini aktardı.

Bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması adına en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları gerektiği belirtildi.