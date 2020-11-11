Telekomünikasyon Dairesi, borçluları uyardı: “Son tarih 13 Kasım”

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 30 Eylül tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Kasım’a kadar kapatmaları gerektiğini açıkladı.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi.

Mayıs ayı sonu itibariyle Daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları ve abonelikleri iptal edilecek.