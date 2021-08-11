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Telekomünikasyon Dairesi duyurdu

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Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 30 Haziran 2021 tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Ağustos 2021 tarihine kadar kapatmaları gerekmektedir.
Telekomünikasyon Dairesi duyurdu

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 30 Haziran 2021 tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Ağustos 2021 tarihine kadar kapatmaları gerekmektedir.
30 Haziran 2021 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı ile kesilecektir.

Ayrıca Şubat 2021 ayı sonu itibarıyla Dairemize 6 fatura donemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerimizin hatları iptal edilerek abonelikleri iptal edilecektir.

Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur.

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