Telekomünikasyon Dairesi: Hesapları kapatılmayan abonelerin hizmetleri kesilecek

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin, 30 Nisan’a kadar olan borçlarını en geç 12 Haziran’a kadar kapatması gerektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, hesapları kapatılmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceği belirtildi.

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin, 30 Nisan’a kadar olan borçlarını en geç 12 Haziran’a kadar kapatması gerektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, hesapları kapatılmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceği belirtildi.

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 30 Nisan tarihine kadar olan borçlarını en geç 12 Haziran tarihine kadar kapatmalarını istedi.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, 30 Nisan sonu itibarıyla hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Mayıs 2022 sonu itibarıyla daireye 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları ve aboneliklerinin iptal edileceği uyarısında bulunuldu.

Daire açıklamasında, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak, borçlarını kapatmaları istendi.