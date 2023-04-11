Telekomünikasyon Dairesi: Şubat sonuna kadar olan borçlar en geç 13 Nisan’a kadar kapatılmalı

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 28 Şubat tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Nisan tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi, Şubat sonu itibarı ile hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceğini açıkladı.

Telekomünikasyon Dairesi'nden yapılan açıklamada, Eylül 2022 sonu itibarı ile daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin iptal edileceği ve 28 Şubat tarihine kadar olan borçların en geç 13 Nisan tarihine kadar kapatılması gerektiğini bildirdi.

Daire açıklamasında, bu durumda olan abonelerin, mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak, borçlarını kapatmaları istendi.