  • BIST 99.029
  • Altın 254,776
  • Dolar 5,5956
  • Euro 6,3159
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere uyarı

» »
Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Mayıs tarihine kadar olan borçlarını en geç 15 Temmuz tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere uyarı

Daireden yapılan açıklamada, 31 Mayıs tarihi itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği bildirildi.

Ayrıca, Aralık 2018 sonu itibariyle daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek, aboneliklerinin sonlandırılacağı duyuruldu.

Abonelerin mağdur olmamaları için borçlarını kapatmaları gerektiği ifade edildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten sürücülere önemli uyarı!04 Temmuz 2019 Perşembe 10:59
  • Polis Denetimleri: 3 kişi daha tutuklandı04 Temmuz 2019 Perşembe 10:45
  • Çakmak patladı, araba küle döndü!04 Temmuz 2019 Perşembe 10:37
  • AKSA’ya yeni peşkeş mi?04 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
  • Ani ölüm: Otel odasında ölü bulundu04 Temmuz 2019 Perşembe 10:23
  • Özersay: Rum Dışişleri görüşmelerimize engel olmaya çalışıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 10:12
  • Vergisiz akaryakıt ödemeleri yarın yapılıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 09:59
  • ilk 6 ayda 16 can04 Temmuz 2019 Perşembe 09:54
  • HP Milletvekili Topal, Nasreddin Hoca Festivali’ne katılıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 09:53
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 4 Temmuz 2019 Perşembe04 Temmuz 2019 Perşembe 09:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti