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Telekomünikasyon Dairesi’nden borç ödeme uyarısı

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Telekomünikasyon Dairesi’nden borç ödeme uyarısı
Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 30 Nisan 2017 tarihine kadar olan borçlarını en geç 14 Temmuz 2017 Cuma gününe kadar ödemesini istedi.

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 30 Nisan 2017 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi.

Ayrıca, Aralık 2016 sonu itibariyle 6 aylık fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin ise hatlarının iptal edilerek, aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekominikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak, borçlarını kapatmaları rica olundu.

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