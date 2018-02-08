Telekomünikasyon Dairesi’nden borç ödeme uyarısı

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin, 30 Kasım 2017 tarihine kadar olan borçlarını en geç 16 Şubat’a kadar ödemesi gerektiğini belirtti.

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 30 Kasım 2017 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 31 Temmuz 2017 sonu itibariyle 6 aylık fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin ise hatlarının iptal edilerek, aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak, borçlarını kapatmaları istendi.