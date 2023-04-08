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Telekomünikasyon Dairesi’nden borç uyarısı

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 28 Şubat tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Nisan tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi’nden borç uyarısı

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 28 Şubat tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Nisan tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, Şubat sonu itibarı ile hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Eylül 2022 sonu itibarı ile daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin iptal edileceği kaydedildi.

Daire açıklamasında, bu durumda olan abonelerin, mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak, borçlarını kapatmaları istendi.

 
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