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Telekomünikasyon Dairesinden borçlu abonelere duyuru

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Ocak’a kadar olan borçlarını en geç 15 Mart’a kadar ödemesi gerektiğini duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesinden borçlu abonelere duyuru

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Ocak’a kadar olan borçlarını en geç 15 Mart’a kadar ödemesi gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 31 Ocak 2024 sonu itibarıyla hesaplarını kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği vurgulandı.

Aynı açıklamada Şubat 2023’ten itibaren Daireye 12 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin ise hatlarının iptal edileceği kaydedildi.

Abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi’in muhasebe gişesine ya da anlaşmalı bankalara başvurarak ödeme yapabileceği ifade edildi.

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