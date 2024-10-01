Telekomünikasyon Dairesi’nden borçlu abonelere duyuru

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Ağustos’a kadar olan borçlarını en geç 14 Ekim’e kadar ödemesi gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Ağustos’a kadar olan borçlarını en geç 14 Ekim’e kadar ödemesi gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos itibarıyla hesaplarını kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği vurgulandı.

Açıklamada Eylül 2023’den itibaren daireye 12 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerinin ise hatlarının iptal edileceği kaydedildi.

Abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi’nin muhasebe gişesine ya da anlaşmalı bankalara başvurarak ödeme yapabileceği ifade edildi.