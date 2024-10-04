  • BIST 8932.03
  • Altın 2919.746
  • Dolar 34.2096
  • Euro 37.8395
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

Telekomünikasyon Dairesi’nden borçlu abonelere duyuru

» »
Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Ağustos’a kadar olan borçlarını en geç 14 Ekim’e kadar ödemesi gerektiğini duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi’nden borçlu abonelere duyuru

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Ağustos’a kadar olan borçlarını en geç 14 Ekim’e kadar ödemesi gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos itibarıyla hesaplarını kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği vurgulandı.

Açıklamada Eylül 2023’den itibaren daireye 12 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerinin ise hatlarının iptal edileceği kaydedildi.

Abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi’nin muhasebe gişesine ya da anlaşmalı bankalara başvurarak ödeme yapabileceği ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Üstel Ada'ya döndü..03 Ekim 2024 Perşembe 19:16
  • 23 Nisan İlkokulu Öğrencilerinden Hayvan Barınağına Mama Bağışı03 Ekim 2024 Perşembe 16:03
  • Barolar Birliği Güney’de tutuklamalar hakkında Avrupa Konseyi temsilcileriyle görüştü03 Ekim 2024 Perşembe 15:59
  • LTB Başkanı Harmancı: “Ezber Bozucu Cesur Adımlarda Kararlıyız”03 Ekim 2024 Perşembe 15:55
  • KTOEÖS: Eğitim Bakanlığı Rüşvet – Yolsuzluk Bakanlığı Olmuştur03 Ekim 2024 Perşembe 15:53
  • Kıbrıslı Türk üreticiler AB’ye hellim ihracatında engellerle karşılaşıyor03 Ekim 2024 Perşembe 15:43
  • Barolar Birliği, Avrupa Konseyi temsilcileriyle görüştü03 Ekim 2024 Perşembe 15:38
  • İskele Tapu Amirliği’nde grev uyarısı03 Ekim 2024 Perşembe 15:37
  • Yangın (Gelişme)03 Ekim 2024 Perşembe 13:01
  • Kasti Hasar, Ciddi Darp, Kavga, Rahatsızlık, Tecavüzkar Alet Taşımak ve Kanunsuz Topluluk (Gelişme)03 Ekim 2024 Perşembe 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti