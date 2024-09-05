Telekomünikasyon Dairesi’nden borçlu abonelere uyarı

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 31 Temmuz tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Eylül’e kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği ifade edildi.

Ayrıca, Ağustos 2023 ayı sonu itibariyle Daireye 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek, aboneliklerinin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu durumda olan abonelerin, mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak, borçlarını kapatmaları istendi.