  • BIST 1.855,35
  • Altın 756.73984
  • Dolar 13.3005
  • Euro 15.0808
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Telekomünikasyon Dairesinden Duyuru

» »
Telekomünikasyon Dairesi 31 Ekim 2021 öncesine ait borçlarını 13 Aralık’a kadar ödemeyenlerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceğini duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesinden Duyuru

Telekomünikasyon Dairesi 31 Ekim 2021 öncesine ait borçlarını 13 Aralık’a kadar ödemeyenlerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan duyuruda, 31 Ekim sonu itibariyle açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği belirtildi.

Duyuruda, Haziran 2021 ayı sonu itibariyle 6 fatura donemi ve üzeri borcu olan abonelerin de hatlarının iptal edileceği kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8 Bölgede 3 Günlük Su Kesintisi Uygulanacak01 Aralık 2021 Çarşamba 17:10
  • Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek için bunlara dikkat edin!01 Aralık 2021 Çarşamba 15:07
  • Arıklı'dan Zaroğlu'na "UTANMADAN KONUŞUYOR"01 Aralık 2021 Çarşamba 15:03
  • Zaroğlu'ndan Arıklı'ya BÖLÜCÜ suçlaması01 Aralık 2021 Çarşamba 14:54
  • Bazı istasyonlarda yakıt bitti! Yakıt gelecek mi? Belli değil!01 Aralık 2021 Çarşamba 14:20
  • Kuir Kıbrıs aktivistleri, KTOEÖS'ü ziyaret etti01 Aralık 2021 Çarşamba 14:01
  • En fazla yağış Yeşilırmak’a düştü01 Aralık 2021 Çarşamba 13:47
  • Maliye Bakanı Oğuz, kamuya atanan personel ile buluştu01 Aralık 2021 Çarşamba 13:41
  • KTÖS'ten Dana'ya: KOOP SÜT'ü milyonlarca zarara uğrattı01 Aralık 2021 Çarşamba 13:38
  • Göçeri'de izinsiz anız yaktı01 Aralık 2021 Çarşamba 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti