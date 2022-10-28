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Telekomünikasyon Dairesi'nden duyuru

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 30 Eylül'e kadar olan borçlarını 11 Kasım'a kadar kapatmalarını istedi.
Telekomünikasyon Dairesi'nden duyuru

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada 30 Eylül 2022 itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesabı bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği belirtildi.

Açıklamada, “Bu durumda olan abonelerimiz mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya anlaşmalı banaklara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur” denildi.

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