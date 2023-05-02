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Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin, 31 Mart’a kadar olan borçlarını en geç 12 Mayıs’a kadar kapatması gerektiğini duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin, 31 Mart’a kadar olan borçlarını en geç 12 Mayıs’a kadar kapatması gerektiğini duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, “31 Mart 2023 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı ile kesilecektir.

Ayrıca, Ekim 2022 ayı sonu itibariyle Dairemize 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerimizin hatları iptal edilerek abonelikleri iptal edilecektir” denildi.

Açıklamada, abonelerin mağdur olmamak adına en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişesine veya anlaşmalı bankalara başvurması çağrısında bulunuldu.

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