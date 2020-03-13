  • BIST 97.254
  • Altın 319,967
  • Dolar 6,2982
  • Euro 6,9972
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Telekomünikasyon Dairesi'nden önemli duyuru

» »
Telekomünikasyon Dairesi'nden önemli duyuru
Telekomünikasyon Dairesi'nden önemli duyuru

Telekomünikasyon Dairesi, ödenmeyen borçlar nedeniyle bu ay kesinti yapmayacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada “Ödenmeyen borçlar nedeniyle Mart 2020 boyunca ses veya ADSL/VDSL hizmetlerinde herhangi bir kesinti olmayacaktır” denildi.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Telekomünikasyon Dairesi Borç Nedeniyle Bu Ay Kesinti Yapmayacak13 Mart 2020 Cuma 16:00
  • Başsavcılık: “Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi için açılan davalar askıya alındı”13 Mart 2020 Cuma 15:57
  • Kıb-Tek’den Koronavirüs önlemi13 Mart 2020 Cuma 15:49
  • #CORONA Özel sektörde bir çok iş yeri kapatıyor veya evden çalışmaya geçiyor13 Mart 2020 Cuma 15:33
  • %85 ile seçilen Alsancak Belediye Başkanı Ataser'e GAÜ rektörü Akpınar'dan küstah sözler...13 Mart 2020 Cuma 15:27
  • Müzik izinleri iptal!13 Mart 2020 Cuma 14:54
  • Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru13 Mart 2020 Cuma 14:50
  • #CORONA Akıncı Parti Başkanlarını saat 15:30'da saraya toplantıya çağırıdı13 Mart 2020 Cuma 14:41
  • KIB-TEK'ten koronavirüs önlemi, kesinti yapılmayacak13 Mart 2020 Cuma 14:38
  • Lefkoşa'da cenaze işlemleri saat 10'da olacak13 Mart 2020 Cuma 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti