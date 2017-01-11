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Televizyon, akıllı telefon ve tablet, obeziteye neden oluyor

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Televizyon, akıllı telefon ve tablet, obeziteye neden oluyor
ABD'de yapılan araştırmalar bu ilginç gerçeği ortaya çıkardı.

Yaklaşık 25 bin lise öğrencisi ile yapılan bir çalışma, ekranlı cihazların yarattığı obezite riski üzerine önemli bilgiler edinmemizi sağladı. Araştırmada, günlük olarak bu cihazları kullanma saati ile şekerli ürünler tüketme oranı arasında bir ilişki ortaya kondu. Bu durumun fiziksel aktiviteyi ve kaliteli uykuyu etkilediği de araştırmanın sonuçları arasında yer alıyor.

BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun, The Journal Of Pediatrics dergisinde yayınlanan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“24 bin 800 ABD’li lise öğrencisi ile iki yılda yapılan araştırmada, katılımcılar televizyona kıyasla diğer ekranlı cihazlarda daha çok vakit geçirdiklerini bildirdiler. Katılımcıların yüzde 19,5’i televizyon dışında diğer ekranlı cihazlarda günde 5 saatten fazla vakit geçirdiklerini söylerken, yüzde 7,8’i her gün 5 saatten fazla televizyon başında vakit geçirdiklerini söyledi. Erkek katılımcıların yüzde 25’ten fazlası ve kadın katılımcıların neredeyse yüzde 20’si günde en az bir şekerli içecek tükettiklerini belirttiler ve erkeklerin neredeyse 2/3’ü ve kadınların 3/4’ü, günlük olarak yeterli miktarda fiziksel aktivite yapmadıklarını söylediler. Ayrıca gençlerin 2/3’ten fazlası geceleri 8 saat uyku uyumadıklarını ifade ettiler.

GÜNDE 1 SAAT TELEVİZYON İZLEYEN GENÇLER…

 

Sonuç olarak, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 13,6’sında obezite olduğu gözlemlendi.

TV ve diğer ekranlı ürünlerin kullanımı ile şekerli içecek tüketimi, fiziksel aktivite yapımı, uyku düzeni ve obezite arasında ilişki olduğu sonucuna varıldı.

Mesela, günde 1 saat televizyon izleyen gençlerin 1.23 kere daha fazla şekerli içecek tüketme ihtimali varken, bu rakam günde en az 5 ya da daha fazla saat televizyon izleyen gençler arasında 2.72. televizyon izleme süresi arttıkça, obeziteye yakalanma riskinin arttığı da görülüyor. Günde 5 ya da daha fazla saat televizyon izleyenler arasında obeziteye yakalanma riski, hiç izlemeyenlere göre, yüzde 78 oranında daha yüksek çıktı. Çok televizyon izleyen erkeklerde yetersiz fiziksel aktivite oranı düşükken, bu oran kadın katılımcılar arasında yüksek çıktı. Hiç televizyon izlemeyen gençlere kıyasla, belli sürelerde televizyon izleyen gençlerde yeterli uyku alımının daha az olduğu görüldü.

UYKUYU YÜZDE 80 ORANINDA ETKİLİYOR

Günde 5 ya da daha fazla saat ekranlı cihaz kullanan gençler arasında, bu cihazları hiç kullanmayanlara göre, yetersiz uyku alımının yüzde 80 oranında daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca diğer ekranlı cihazların sıklıkla kullanan gençlerin günde en az bir tane şekerli içecek tüketme ve yetersiz fiziksel aktivite oranlarının daha yüksek olduğu görüldü. Günde 5 ya da daha fazla saat olacak şekilde ekranlı cihazların en yüksek seviyede kullanımının obezite riskini arttırdığı gözlemlendi ve bu cihazların günlük kullanım sıklığı ve obezite riski arasında bir doz-davranış ilişkisi olduğu sonucuna varıldı.”

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