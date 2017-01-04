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Televizyonunuz sizi izliyor olabilir!

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Televizyonunuz sizi izliyor olabilir!
Bilgisayar korsanları akıllı televizyonları ele geçiriyor ve televizyonları kitleyerek kullanılmaz hale getirebiliyorlar.

Bilgisayar korsanları sınır tanımıyor. Korsanların son hedefi akıllı televizyonlar oldu. Örneğin, geçtiğimiz günlerde yaygınlaşan ve LG akıllı telefonları hedefleyen bir fidye yazılımı, aynı markanın televizyonlarını da kilitlemeye başladı. Bu yazılımla korsanlar, kullanıcılardan 500 dolar fidye istiyor. Kullanıcılar fidyeyi ödemezse televizyonlarını kullanamıyorlar. Televizyon her açılışta aynı görüntüyü gösteriyor ve hiçbir şey çalışmıyor. Televizyonu eski haline getirmek için fabrika ayarlarına geri dönmek gerekiyor.

Akıllı televizyonlar bilgisayar ve akıllı telefonlara göre çok daha zayıf güvenlik altyapısına sahip ki bu yüzden bilgisayar korsanları akıllı televizyonları hedef alıyor. İşin daha kötü yanı eğer televizyona bir web kamera bağlı ise korsanlar ortamı dinleyip izleyebiliyor.

Eğer bir akıllı televizyonunuz varsa bilgisayar korsanlarına karşı şu önlemleri alabilirsiniz:

1- Akıllı televizyonunuzun yazılımını sürekli olarak güncelleyin.
2- Televizyonun kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
3- Televizyon üzerinden internet bankacılığına girmeyin.
4- Güvenlik uygulamaları kullanın.
5- Düzenli olarak zararlı yazılımlara karşı taratma yapın.
6- Akıllı televizyonunuzu evinizin internet ağından ayrı bir ağda tutun.
7- Kamerayı kullanmadığınız zaman bantla kapatın.
8- Ekranda çıkan mesajlara hemen evet demeyin.
9- Akıllı televizyonunuzda web'de dolaşırken dikkatli olun.
10- Kullanmadığınız zaman akıllı televizyonunuzun internetini kesin.

AKILLI TV SERVİSLERİ ARTIYOR

Bu arada birçok ünlü marka, etkileşimli hizmetleri ile evlerin yeni ekranları haline gelen akıllı TV'leri üretmeye başladı. Türkiye'de Vestel'in Smart TV olarak sunduğu akıllı televizyon modellerinin yanı sıra Doğuş Grubu da geçtiğimiz günlerde PuhuTV adıyla akıllı televizyon servislerini duyurdu. Puhutv'nin önümüzdeki günlerde Smart TV'ler için (akıllı televizyon) özel bir uygulama çıkarması da bekleniyor.

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Smart TV ürünleriyle tanınan bir marka olan Samsung da geçtiğimiz ayın sonunda Las Vegas'da gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (Consumer Electronics Show – CES) üç yeni akıllı TV hizmeti tanıttı. Bu hizmetler, Spor, Müzik ve TV Plus olarak adlandırılıyor. Samsung akıllı TV sahiplerinin kendi zevklerine göre özelleştirdiği bu servislerden Samsung Music, başta Spotify, Deezer, Napster, Sirius XM ve Vevo gibi daha birçok müzik dağıtım uygulamasından müzik parçaları sunuyor. Bu servisler, şu an Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Güney Kore, İngiltere ve Amerika için geçerli olmakla birlikte zamanla diğer ülkelere de yaygınlaştırılacak.

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