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Televizyonunuzu Yalamak İster Misiniz? İşte Yalanabilir Televizyon Teknolojisi

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Televizyonunuzu Yalamak İster Misiniz? İşte Yalanabilir Televizyon Teknolojisi
Televizyonunuzu Yalamak İster Misiniz? İşte Yalanabilir Televizyon Teknolojisi

Dünyada teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yenebilen ve tadına bakılabilen ürün ve cihaz teknolojisi hızla ilerliyor. Japonya'da, çeşitli yiyeceklerin tadını içeren "yalanabilir" bir televizyon ekranı geliştirildi.

EKRANDAN İSTEDİĞİMİZ YİYECEĞİN TADINI ALACAĞIZ

Taste the TV (TV'nin Tadına Bakın) ismi verilen cihazın içinde, farklı yiyeceklerin tadını içeren sprey kutuları bulunuyor. İzleyici, televizyon ekranı üzerindeki hijyenik filme püskürtülen yiyecek tadını yalayarak deneyebiliyor. Prototip aşamasındaki ekran, farklı duyulara hitap eden izleme deneyimi yaratma çabalarının son halkası oldu.

 

Ekranı geliştiren Meiji Üniversitesi'nden Profesör Homei Miyashita, Covid19 çağında bu tür bir teknolojinin insanların dış dünyayla kurduğu bağı geliştirebileceğini söyledi. Miyashita, "Amaç, insanların evde otururken bile dünyanın başka bir ucundaki bir restoranda yemek yeme deneyimini yaşamasını mümkün kılmak" dedi.

Televizyon ekranından yiyeceklerin tadını alabilecek teknoloji geliştirildi

EKMEKTEN PİZZA TADI ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Miyashita ve yaklaşık 30 öğrenciden oluşan ekibi, yiyeceklerin tadını içeren çeşitli ürünler geliştirmek üzere çalışma yürütüyor. Bu ürünler arasında, yemeğin tadını artıran çatal da var.

Profesör, geliştirdiği sprey teknolojisinin farklı şekillerde kullanılması için bazı şirketlerle görüşmeler yürüttüğünü de söyledi. Bu teknolojiyle, bir dilim ekmeğe pizza ya da çikolata tadı verilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.

Cihazın kullanımı karmaşık değil. Kullanıcı, ekrana çikolata tadı almak istediğini söylüyor ve otomatik ses talimatı birkaç defa tekrarladıktan sonra istenen tat ekrandaki plastik banda püskürtülüyor.

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