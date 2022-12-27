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Telsim 2021 Vergi Onur Ödülüne Layık Görüldü

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Telsim 2021 Vergi Onur Ödülüne Layık Görüldü
Telsim 2021 Vergi Onur Ödülüne Layık Görüldü

Kıbrıs Türk Ticaret Odası II. Sektörel Vergi kapsamında Telsim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektöründe Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi 2021 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyanları listelerine dayanarak, ilgili sektörlerde münhasıran faaliyet gösteren üyeleri arasından en yüksek vergi miktarına sahip 18 üyeyi onurlandırdı.

Gecede onurlandırılan oda üyeleri arasında bulunan Telsim, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektöründe Onur Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz; “Dünyada en çok tecrübe ve altyapı sahibi olan operatörüz ve böylesine güzel bir vesile ile ikinci kez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektöründe Onur Ödülü’ne layık olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz.” dedi. Tüz; 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da sektörünün en çok vergi veren firması olarak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Vergi Onur Ödülü’ne layık görüldük. Kuzey Kıbrıs’ın ilk GSM operatörü olarak ülkemize inanmayı ve yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

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Ödül almaya Telsim Genel Müdür Yardımcı Fevzi Tanpınar ile birlikte çıkan Tüz, Bu ödülü kendi sektörlerinde lider bir çok kurumla birlikte almaktan da özellikle onur duyduklarını ifade ederek, “Vergi vermek her kişinin ve her kurumun yaşadığı ülkeye borcudur. Bu ödülü hak etmemizi sağlayan tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

 

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