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Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması 29 Nisan Cuma Günü!

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Toplam 17 liseden 19 grubun katılacağı yarışmanın finali, 29 Nisan Cuma günü Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması 29 Nisan Cuma Günü!

 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde düzenlenen Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması'na katılacak okullar hazırlıklarını sürdürüyor. Toplam 17 liseden 19 grubun katılacağı yarışmanın finali, 29 Nisan Cuma günü Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek.

“En İyi Orkestra", "En İyi Sahne Performansı", “En İyi İcra”, "En İyi Kız Solist", "En iyi Erkek Solist", "En İyi Enstrüman Performansı" ve “Raif Denktaş Özel Ödülü” kategorilerinde ödüllerin verileceği yarışmanın final günü yaklaştıkça öğrencilerin de heyecanı ikiye katlanıyor.

Hazırlıklar sürüyor, heyecan artıyor

Yarışma için hazırlıklarını sürdüren Lefkoşa, Mağusa ve Girne bölgesindeki öğrenciler, yarışmadan ödülle dönmek için özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Son haftaya giren öğrenciler yarışma için iddialı olduklarını dile getirerek, böyle bir tecrübeyi yaşamalarını sağlayan yarışma sponsoru Telsim’e ve Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkür etti.

29 Nisan Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek olan yarışmaya, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Levent Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Necat British College, Lefkoşa Türk Lisesi, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Türk Maarif Koleji, Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji, TED Koleji, Girne Amerikan Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Polatpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Namık Kemal Lisesi katılacak.

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