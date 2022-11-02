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Telsim ihaleye girmedi, Turkcell 4G ihalesinde yalnız kaldı

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Yapılan frekans ihalesine Telsim Vodafone katılmazken, KKTCELL 16.462,768 Dolar + KDV ödeyerek 4G/5G hizmeti vermek için gerekli olan frekansları aldı.
Telsim ihaleye girmedi, Turkcell 4G ihalesinde yalnız kaldı

Yapılan frekans ihalesine Telsim Vodafone katılmazken, KKTCELL 16.462,768 Dolar + KDV ödeyerek 4G/5G hizmeti vermek için gerekli olan frekansları aldı.

Yaklaşık 10 aylık bir süre içerisinde 4G hizmetine geçilmesi öngörülüyor.

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