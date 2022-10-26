Telsim, Meme Kanseri Farkındalık Ayı Kapsamında Çalışanlarına Söyleşi Düzenledi

Telsim, çalışanları için Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir söyleşi düzenlendi. İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Departmanları işbirliğinde düzenlenen söyleşiye, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve Dr. Diyetisyen Ayşe Okan katıldı.

ATAİ: “DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN VERİLERİNE GÖRE MEME KANSERİ BİRİNCİ SIRADA”

Her yıl Ekim ayında, çalışanlarını bilinçlendirmek için bir dizi etkinlik düzenlediklerini ifade eden Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, düzenli kontrollerin ve bilinçli beslenmenin meme kanseri riskini azalttığını söyledi. Atai; Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 verilerine göre meme kanserinin birinci sırada yer aldığını ve bu konuda toplum olarak daha fazla bilinçlenmemiz gerektiğini ifade etti. Atai, düzenledikleri etkinliklerle toplumu bilinçlendirme adına çok büyük emekleri olan Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e ve verdiği değerli bilgiler için Dr. Diyetisyen Ayşe Okan’a teşekkür etti.

KOCAİSMAİL: “ABBA KONSERİ SAYESİNDE, 250 KANSER HASTASININ RUTİN İLAÇLARI KARŞILANDI. TELSİM’E KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.”

Kocaismail, Telsim’in Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yaptı katkılara teşekkür etmek için Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai’ye bir plaket taktim etti. Kocaismail, “Telsim’i, en son yapılan Abba konserinde verdikleri destekten dolayı kutluyoruz. Konserden, 125 bin TL gelir sağlandı. Bu gelir, 250 hastamızın rutin aldıkları ilaç masraflarını karşılamıştır.” dedi.

Plaket taktiminin ardından söyleşiye konuşmacı olarak katılan, Dr. Diyetisyen Ayşe Okan, “Besin öğelerinin meme kanseri üzerindeki etkileri” ve “Besin seçimlerinde doğru bilinen yanlışlar” konularını içeren bir sunum gerçekleştirdi.

OKAN: ZEYTİN YAĞININ, DOĞRU MİKTARDA VE DOĞRU ŞEKİLDE KULLANILDIĞI TAKTİRDE MEME KANSERİNDE FAYDALI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR.”

Çalışanların sorularını da yanıtlayan Dr. Diyetisyen Ayşe Okan söyleşiye, tüm dünyada yaklaşık olarak her 8 kadından birinde meme kanserinin gelişebileceğini ve her 30 kadından birinin meme kanseri nedeniyle hayatını kaybedebileceğinin tahmin edilmekte olduğunu ifade ederek başladı.

Amerika Kanser Araştırma Derneği’nin, kanser ölümlerinin 3’te 1’inin beslenme ve diğer yaşam tarzı faktörleriyle bağdaştığını rapor ettiğini ifade eden Okan, “Besinler bir yandan kanser yapıcı, diğer yandan kanser önleyici maddeleri içerirler. Ayrıca, besinlere uygulanan pişirme ve saklama işlemleri ile de zararlı maddeler oluşabilir.” dedi. Çalışanların yoğun ilgisi olan söyleşide, Okan ayrıca, uygun ağırlığın, sağlıklı beslenmenin ve fiziksel olarak aktif bir yaşamın, kanser oluşumu, ikincil kanser olasılığı ve diğer kronik hastalıkların oluşmasının önüne geçen çok önemli faktörler olduğunu dile getirdi.

Akdeniz diyetinin meme kanseri üzerindeki pozitif etkilerinden bahseden Okan, önemli olanın ne yediğimizden çok hangi miktarda yediğimiz ve yiyeceği nasıl hazırladığımız olduğunu sözlerine ekledi. Okan son olarak, meme kanseriden korunmak için sağlıklı bir vücut ağırlığının olması, fiziksel aktivitenin ve posadan zengin, tam tahıl besinler tüketiliyor olması, zararlı yiyeceklerin limitlenmesi ve belirli periyotlarda meme kontrollerinin aksatılmadan yapılmasının önemine vurgu yaptı.