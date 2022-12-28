Telsim Yeni Yılı Çocuklarla Kutladı

Telsim geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Dilek Ağacı Projesi’ni çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirerek, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukların yeni yıl dileklerini yerine getirdiler.

Telsim çalışanlarının her yıl yeni yıl döneminde gönüllülük esasıyla gerçekleştirdikleri Dilek Ağacı Projesi’nde bu kez Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukların dileklerini gerçekleştirdiler.

Dileklerini yazarak Telsim’e ulaştıran cocuklar onların kendilerine yeni yıl hediyesi olarak verilmesinden büyük mutluluk duydular.

Çocukların dileklerini, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Telsim çalışanlarının birlikte yaptıkları ziyarette, çocuklara Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin mutfağında üretilen yeni yıl kurabiyeleri de ikram edildi.

Ziyaret sırasında duygularını paylaşan Tanpınar; “Yeni yıl gibi özel günlerde en önemli şey, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve onları mutlu etmektir hiç şüphesiz. Ancak çocuklarımıza yılın tüm günlerinde sahip çıkabilmek, koruyup kollayabilmek ve onların mutluluğunu görebilmektir tüm mesele. Bugün onların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizleri inanılmaz mutlu etti. Tüm amacımız ve gailemiz çocukların yüzlerindeki bu gülümsemeyi hep muhafaza etmeleri için çalışmaktır. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın yeni yılı kutlarız.” dedi.

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden K. T. Çocuk Esirgeme Kurumu İdari Koordinatörü Ali Birsen; “Yılbaşı programları kapsamında kurumumuza gerçekleştirdikleri ziyaretten ve çocuklarımıza getirmiş oldukları hediyelerden ötürü Sn. Fevzi Tanpınar Bey’e ve organizasyonun oluşmasında büyük emeği olan Sn. Nil Zorlu Atai Hanım’a teşekkürlerimizi sunar, yeni bir organizasyonda buluşmak dileğiyle.” dedi.