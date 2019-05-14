Temas eden elektrik telleri yangına neden oldu!

Dün, saat 16.00 sıralarında, Aydınköy'de manastır bölgesi olarak bilinen bölgede, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlardan bir yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu Şenol ESNAF‘ın kullanımında bulunan 22 adet zeytin ağacı kısmen, 35 adet değişik ölçülerde sulama hortumları tamamen ve Şafak RUSO’ya ait narenciye bahçesi içerisinde bulunan 8 adet narenciye ağacı kısmen yanarak zarar gördü.
Polisten yapılan açıklamaya göre soruşturma sürüyor
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