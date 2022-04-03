Temas takip ekibinin SMS'te gönderilen numarası kesildi

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadelede en etkin çalışan birimlerinden olan temaslı takip ekibinin telefon numarası borcundan dolayı kesildi.

Bakanlık tarafından pozitif hastalara gönderilen SMS’de belirtilen numaranın kesik olduğunu CTP Milletvekili olan ve önceki gün PCR testi pozitif çıkan Devrim Barçın, duyurdu.

Temaslı takip ekibine ulaşılması için yazılan numarayı aradığımızda borcundan dolayı kesik olduğu telesekreter tarafından da arayanlara bildiriliyor.

Barçın, bakan Ali Pilli’ye de bir gönderme yaparak şu paylaşımda bulundu:

“Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli

Sanırım bakanlık olarak verdiğiniz cep telefonunun faturasını ödemediğiniz için hat kesildi ve aradığımızda numaranın geçici olarak servis dışı olduğu anonsu yapılıyor.