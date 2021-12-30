  • BIST 1.873,84
  • Altın 753.10150
  • Dolar 13.0748
  • Euro 14.8074
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Temas Takip Sistemi Çöktü

» »
Temas Takip Sistemi Çöktü
Temas Takip Sistemi Çöktü

Pozitif çıkan hastaların aranması hastaneye ulaşımı ve temaslıların izole edilmesi için görev yapan temas takip sistemi çöktü. 3 günde 700 pozitif hastaya rastlanırken yalnızca 300 civarında hasta ve temaslılarına ulaşılabildi.

Yoğunluk nedeniyle pozitif hastalara ve temaslılarına ulaşılamadığı, ulaşılamayan pozitif hasta sayısının bugünkü hastalarla birlikte 500-600 civarında olduğu belirtildi. Pozitif hastaların temaslıları ile birlikte yaklaşık 3 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Esas skandal ise pozitif olduğu belirlenen hastaların bir kısmı sisteme geç işleniyor, telefonla da ulaşılmıyor.

Pandemi ile uğraşan ekipler ulaşılamayan pozitif hastaların sokakta olmasından endişe ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın bun nedenle büyük bir kriz yaşadığı bakan Pilli’nin ek personel çağrılarının cevapsız kaldığı ve kaosun giderek daha da büyüdüğü öğrenildi.

Haber Kıbrıs’a ulaşan güvenilir kaynaklar gerekli yatak ve doktor-hemşire kapasitesi olmasına rağmen Acil Durum Hastanesi’ne az sayıda pozitif hastanın gittiği, pozitif vakaların önemli bir bölümüne ulaşılamamasının ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu Tamamlandı30 Aralık 2021 Perşembe 15:09
  • 67 yaşındaki Vahyettin Sancak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti30 Aralık 2021 Perşembe 15:08
  • En fazla yağmur Mehmetçik’te kaydedildi30 Aralık 2021 Perşembe 13:44
  • Bıçaklı, son belirlenen asgari ücrete resmi olarak itiraz edeceklerini açıkladı30 Aralık 2021 Perşembe 13:42
  • Bengihan: Yeni asgari ücret yeterli değil30 Aralık 2021 Perşembe 13:38
  • LTB Kızılbaş Parkı’nın yeşil dokusu için imzalar atıldı30 Aralık 2021 Perşembe 13:38
  • İpçiler: Özel Sektördeki Sendikalaşma Çalışanların Öz Denetimini Sağlar30 Aralık 2021 Perşembe 13:35
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu Özev’i Ziyaret Etti30 Aralık 2021 Perşembe 13:32
  • Meteoroloji'den aşırı yağış uyarısı30 Aralık 2021 Perşembe 13:28
  • Girne İlçe Emniyet Kurulu toplandı30 Aralık 2021 Perşembe 13:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti