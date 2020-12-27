Temaslı öğretmen pozitif çıktı...Birçok temaslısı olduğu tahmin ediliyor

Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulu, okul idaresi sabah saatlerinde velilere, Covid-19 temaslısı olan bir öğretmenin olduğu haberinin ardından bahsedilen öğretmenin testinin pozitif çıktığı bilgisi alındı.

Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulu, okul idaresi sabah saatlerinde velilere, Covid-19 temaslısı olan bir öğretmenin olduğu haberinin ardından bahsedilen öğretmenin testinin pozitif çıktığı bilgisi alındı.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

Öğretmenin birçok temaslısı bulunduğu testi pozitif an öğretmenin öğrencilerin yoğun olarak tercih ettikleri bir dershanede de öğretmenlik yaptığı söylendi.

Temaslı öğretmenler, aileler ve öğrenciler Sağlık Bakanlığı tarafından çağırılarak, PCR testi yapılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu'ndan bir 4'üncü sınıf öğretmeninin korona pozitif bir vaka ile temaslı olduğunu öğrenmesi sonrasında tedbir amaçlı yarın öğrencilerin okula gitmemesi istenmişti.

Okul idaresi olayı velilere mesaj göndererek duyurmuş,Mesajda şu bilgiler verilmişti:

"Değerli velimiz sınıf öğretmeniniz pozitif bir vakanın temaslısı olarak karantinaya alınmıştır. Tedbir amaçlı olarak çocuklarınızı yarın okula göndermemenizi rica ediyoruz. Gelişmeler doğrultusunda sizlere bilgilendirme yapılacaktır" açıklaması yapılmıştı