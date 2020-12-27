  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli:13 yerel, 20 pozitif vaka...

Temaslı öğretmen pozitif çıktı...Birçok temaslısı olduğu tahmin ediliyor

» »
Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulu, okul idaresi sabah saatlerinde velilere, Covid-19 temaslısı olan bir öğretmenin olduğu haberinin ardından bahsedilen öğretmenin testinin pozitif çıktığı bilgisi alındı. 
Temaslı öğretmen pozitif çıktı...Birçok temaslısı olduğu tahmin ediliyor

Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulu, okul idaresi sabah saatlerinde velilere, Covid-19 temaslısı olan bir öğretmenin olduğu haberinin ardından bahsedilen öğretmenin testinin pozitif çıktığı bilgisi alındı. 

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

Öğretmenin birçok temaslısı bulunduğu testi pozitif an öğretmenin öğrencilerin yoğun olarak tercih ettikleri bir dershanede de öğretmenlik yaptığı söylendi.

Temaslı öğretmenler, aileler ve öğrenciler Sağlık Bakanlığı tarafından çağırılarak, PCR testi yapılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu'ndan bir 4'üncü  sınıf öğretmeninin korona pozitif bir vaka ile temaslı olduğunu öğrenmesi sonrasında tedbir amaçlı yarın öğrencilerin okula gitmemesi istenmişti.

Okul idaresi olayı velilere mesaj göndererek duyurmuş,Mesajda şu bilgiler verilmişti:

"Değerli velimiz sınıf öğretmeniniz pozitif bir vakanın temaslısı olarak karantinaya alınmıştır. Tedbir amaçlı olarak çocuklarınızı yarın okula göndermemenizi rica ediyoruz. Gelişmeler doğrultusunda sizlere bilgilendirme yapılacaktır" açıklaması yapılmıştı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı’ndan Covid testi pozitif çıkan hemşirelere geçmiş olsun mesajı27 Aralık 2020 Pazar 16:45
  • 9 Eylül'de bir öğretmen karantinada27 Aralık 2020 Pazar 16:30
  • KAMU-SEN:'' 3 Sağlık Emekçimizin Testleri Pozitif çıkmıştır''27 Aralık 2020 Pazar 16:28
  • CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Piyangosu çekildi27 Aralık 2020 Pazar 15:52
  • Ülkede izinsin bulunan kasti hasar zanlısı mahkemede!27 Aralık 2020 Pazar 15:31
  • Uyuşturucu Operasyonunda tutuklanan 6 kişi mahkemeye çıkarıldı27 Aralık 2020 Pazar 15:25
  • 32 Yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu27 Aralık 2020 Pazar 15:10
  • Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’de yaşayan Hristiyanların Noel ve yeni yılını kutladı27 Aralık 2020 Pazar 14:41
  • Alevkayası Ve Değirmenlik Bölgesinde Yarın Bazı Yerlere Elektrik Verilemeyecek27 Aralık 2020 Pazar 14:20
  • Girne’de Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak27 Aralık 2020 Pazar 14:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti