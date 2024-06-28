  • BIST 10767.84
  • Altın 2456.385
  • Dolar 32.8771
  • Euro 35.1351
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor

» »
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, pazartesi gününden itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, pazartesi gününden itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022’de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününden itibaren 1500 lira olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dövizde hareketlilik!05 Haziran 2024 Çarşamba 09:20
  • Döviz güne nasıl başladı?04 Haziran 2024 Salı 08:32
  • Döviz haftaya nasıl başladı?03 Haziran 2024 Pazartesi 08:20
  • Döviz güne nasıl başladı?31 Mayıs 2024 Cuma 09:51
  • Döviz güne nasıl başladı?27 Mayıs 2024 Pazartesi 08:29
  • Döviz haftaya nasıl başladı?20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:37
  • S&P’ye göre 2025’in sonunda dolar 43 lira12 Mayıs 2024 Pazar 20:49
  • Döviz haftanın son gününde nasıl başladı?10 Mayıs 2024 Cuma 08:38
  • Döviz güne nasıl başladı?09 Mayıs 2024 Perşembe 09:28
  • Döviz haftaya nasıl başladı?06 Mayıs 2024 Pazartesi 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti