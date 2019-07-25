Bazı insanlar sabah 5’te kalkıp spora giderken, bazı insanlar ise gün ortasında biraz kestirmeyi ya da saatlerce televizyonun başından kalkmamayı tercih eder. Bu durum ‘miskinlik’ ya da ‘tembellik’ olarak adlandırılsa ve tembel insanlar, çevreleri tarafından kınansa da bilim insanları tembel insanlarda görülen motivasyon eksikliğinin aslında faydalı olabileceğini öne sürdü.

Bilim insanlarına göre, zihninizi dinlenmesini sağlamak, yaratıcılığınızı ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olabilir. İnsanların akıllarına genellikle duş alırken dahiyane fikirlerin gelmesinin sebebi de, duştayken zihnin dinlenmesi. Genellikle düzenli insanların daha başarılı olduğu öne sürülür, ancak tembel insanlar da aslında üretkendir.