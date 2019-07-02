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Temel arıcılık kursu 8 Temmuz'da başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği, 8-10 Temmuz’da uygulamalı temel arıcılık üzerine kurs düzenliyor.
Temel arıcılık kursu 8 Temmuz'da başlıyor

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği, 8-10 Temmuz’da uygulamalı temel arıcılık üzerine kurs düzenliyor.

Birlikten verilen bilgiye göre eğitimler, Tarım Bakanlığı Konferans Salonu’nda 09:30 ile 12:30 arası teorik, 14:00-16:00 arası ise uygulamalı olacak.

Eğitim, İzmir Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden ziraat yüksek mühendisleri Üzeyir Karaca ile Mustafa Kosoğlu tarafından verilecek.

Eğitim ve kayıt için 227 0962 veya 228 1269 numarlı telefonlar aranabilir.

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