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“Temel Eğitim Sistemine Bakış” Kitabı Dijital Olarak Yayında

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KTÖS’ten  yapılan  açıklamada, temel eğitimin genel durumu, salgın döneminde eğitim, yeni eğitim dönemi ve alternatif eğitim uygulamalarının değerlendirildiği çalışmanın, gelecekteki sendikal çalışmalara da ışık tutacağı belirtildi.
“Temel Eğitim Sistemine Bakış” Kitabı Dijital Olarak Yayında

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası‘nın (KTÖS)  haziran ayı içerisinde gerçekleştirdiği temel eğitim sistemini değerlendirme çalışmasının tamamı “TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ / Pandemi Öncesi, Sırası ve Sonrasına İlişkin Analiz” (ISBN 978-9963-2873-2-1) isimli kitapçık dijital formatta yayınlandı.

KTÖS’ten  yapılan  açıklamada, temel eğitimin genel durumu, salgın döneminde eğitim, yeni eğitim dönemi ve alternatif eğitim uygulamalarının değerlendirildiği çalışmanın, gelecekteki sendikal çalışmalara da ışık tutacağı belirtildi.

Bu çalışma ile ülkede eğitime ilişkin paydaş, öğe ve uygulamaların her birinin yeterliliği ölçülerek, özellikle salgın dönemi içerisinde öğretmenlerin ve genel toplumun eğitimin kalitesi, ulaşılabilirliği ve ilgili bakanlığın eğitim-öğretimi yönetebilme durumu ve uygulamaları konusundaki görüşlerinin ölçüldüğünü ifade eden KTÖS, çalışmaya 500 ilkokul öğretmeni, 500 de toplumdan kişilerin katıldığını belirtti.

KTÖS, bu çalışmanın eğitime bir veri tabanı oluşturacağı gibi, bu alanda çalışma yapmak isteyen akademisyenlere de yol göstereceğini belirterek, “Toplum sorunları ile öğretmenin sorunları iç içedir” ilkesini benimseyen sendikamız, eğitim ve toplum sorunlarına çözüm üretmek amacıyla daha fazla sorumluluk almaya devam edecektir” dedi.

Kitapçığa www.ktos.org linkinden ulaşılabilir.

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