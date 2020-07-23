Yakın Doğu Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Devam Ediyor... 27 Temmuz’da “ Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Kursları Başlıyor...

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü kuralları uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından eğitim kurumu olarak yetkilendirilen ve belgelendirilen Yakın Doğu Üniversitesi’nin başlatmış olduğu “ İş Sağlığı ve Güvneliği” eğitimleri devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, eğitimler kapsamında 30 saat süreli “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” kursunun 27 Temmuz 2020 tarihinde başlayacağı kaydedildi. 29 Haziran tarihinde başlayan ve toplam 180 saat sürecek olan Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Kursu ise devam ederken, eğitimler kapsamında verilen “Sertifika Yenileme Kursu” ile “İnşaat Sağlığı ve Güvenliği” kurslarının da başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne Kayıtlar Sürüyor...

27 Temmuz da başlayacak ve 25 saat teorik, 5 saat pratik olmak üzere toplam 30 saat sürecek olan “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” kursuna kayıtlar da devam ediyor. Kurs kapsamında dört veya daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde, iş verene veya iş veren tarafından görevlendirilmiş çalışanlara, ayrıca inşaatlarda İSG Koordinatörü olarak görev alacak kişilere iş yerinde risk etmenleri, risklerin değerlendirilmesi, iş yerinde risklerin önlenmesi için genel prensipler ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel teorik ve pratik bilgiler verilecek.

Ağustos Ayında İkinci Grup Eğitimler Başlayacak...

Yoğun içerikli ve uzun süreli Uzmanlık eğitimlerinin yanısıra, küçük işletmelere ve inşaat şantiyelerine özgü kısa süreli kursların da düzenlendiği eğitimler kapsamında, ayrıca faaliyet sahası ne olursa olsun her işletmede kilit personel için gerekli olan ve seçilecek yeterli sayıda elemana dönük Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi de veriliyor.

En fazla 15 kişilik küçük gruplarda yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi kursları kapsamında şu anda devam eden Temel Eğitim ile Uzmanlık kurslarının yeni dönem eğitimlerinin Ağustos ayının ikinci yarısında başlatılması planlanlanıyor. Eğitimler için başvurular da devam ediyor.

Eğitimlerle ilgili başvuru ve daha fazla bilgi için 6802000-5379, 2236464-5379, 05488640057 numaralı telefonlara veya yabem@neu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Ayrıca yabem.neu.edu.tr adresinden de on-line başvuru da yapılabiliyor.

Eğitimler Hijyen Kurallarına Uygun Yapılıyor...

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek ve çalışma yaşamına iş sağlığı ve güvenliği alanında profesyonel hizmet verecek elemanları kazandırmak amacıyla başlatılan ve Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü tarafından verilen kurslar, Covid-19 önlemleri dikkate alınarak, maske, sosyal mesafe ve diğer hijyen kurallarına uygun şekilde sürdürülüyor.

Aziz Gürpınar: “Ülkemizde Daha Güvenli Bir Çalışma Ortamının Yaratılması İçin Çalışıyoruz...”

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde nitelikli ve uzman elemanlardan destek alınması amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi tarafından başlatılan İş Sağlığı ve Güvenliği kurslarının başrıyla devam ettiğini dile getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Program Yöneticisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Aziz Gürpınar, Temmuz ve Ağustos aylarında yeni kursların başlayacağını söyledi.

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Kursu’nun şu an devam ettiğini belirten Gürpınar, “27 Temmuz tarihinde “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” kursu başlatılacak. Ağustos ayının ikinci yarısında da Temel Eğitim ile Uzmanlık kurslarının ikinci grup eğitimlerinin başlatılması planlanıyor” dedi.

Kursların, Covid-19 önlemleri dikkate alınarak yapıldığını aktaran Aziz Gürpınar, Yakın Doğu Üniversitesinin uzman eğitmen kadrosuyla gerçekleştirilen eğitimler sayesinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve bu elemanların işyerlerinde hizmet vermesi sağlanarak, ülkemizde daha güvenli bir çalışma ortamının yaratılması yolunda önemli bir adım atılmış olacağını belirtti.