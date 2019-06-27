  • BIST 95.573
  • Altın 261,330
  • Dolar 5,7720
  • Euro 6,5609
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Temel Reis Haklıymış

» »
Temel Reis'in güç kaynağı olan ıspanak, profesyonel sporcuların yarışlardan elenmesine sebep olabilir.
Temel Reis Haklıymış

Berlin Üniversitesi'nde bulunan araştırmacılar, ıspanakta bulunan ekdisteron isimli kimyasalın, performans artırıcı bir ilaç kadar güçlü olduğunu keşfetti.

Ek besin maddesini yüksek dozlarda alan kişileri inceleyen araştırmacılar, WADA (Dünya Anti Doping Ajansı) ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmada sporculara on ay boyunca ekdisteron vererek idman yaptırdı.

Araştırmanın sonuçlarına göre güçlendirici ilaç alan grubun, kontrol grubundan (test içerisinde bulunan ancak testin gerçekliğinin anlaşılması için etkisiz haplar verilen grup) üç kat daha güçlü olduğu ortaya çıktı.

Eczacılık Enstitüsü profesörü Dr Maria Parr, "Ekdisteron içeren ek besin gıdaları reklamlarında maddenin kasları büyüttüğünü görmüştük. Biz de bunu deney içerisinde gözlemlemek istedik. Bir performans artışının oluşacağını biliyorduk ancak elde ettiğimiz verilerin sonucunda ortaya çıkan etkinin büyüklüğü bizleri şaşırttı" ifadelerini kullandı.

 

Parr, aynı etkinin gözlemlenebilmesi için günde 4 kilo kadar ıspanak yemenin gerekli olduğunu belirtti. Bu kadar sebzenin yenmesi pek mümkün olmadığı için ıspanağın yasaklanmayacağı düşünülüyor ancak WADA'ya gönderilen raporda ekdisteron haplarının yasaklanmasına dair bir madde bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyarıcı ilaçların ilk örneği: Amfetamin26 Haziran 2019 Çarşamba 19:30
  • Bağırsaktaki yararlı mikroorganizmalar için Akdeniz tipi beslenme26 Haziran 2019 Çarşamba 19:00
  • ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı açıldı26 Haziran 2019 Çarşamba 14:11
  • Kanada: Hastalarını kendi spermiyle gebe bırakmakla suçlanan kadın doğum doktoru meslekten men edildi26 Haziran 2019 Çarşamba 09:09
  • Uzmanlardan uyarı: Kokusuz ve parfümsüz güneş kremi kullanın25 Haziran 2019 Salı 22:00
  • Tartıştığı kişi tarafından ısırılınca kuduz aşısı yapıldı!21 Haziran 2019 Cuma 23:00
  • İlaç alerjisi nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi…21 Haziran 2019 Cuma 22:00
  • Tüp bebek tedavisine başlamadan kilo verilmeli'21 Haziran 2019 Cuma 21:00
  • Kanser tedavisinde yeni bir umut: Proton tedavisi21 Haziran 2019 Cuma 20:00
  • Klimayı düşük sıcaklıkta ve sürekli çalıştırmayın21 Haziran 2019 Cuma 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti