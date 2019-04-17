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Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekmek ve benzeri ürünlerde tuz taraması yaptı

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Tuz oranı yüksek ürün imal eden fırınlardan 7’si uyarı sonrasında tuz oranını düşürdü ancak 3 fırında ikinci taramada da limit üstü tuz tespit edildi.
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekmek ve benzeri ürünlerde tuz taraması yaptı

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekmek ve benzeri ürünlerde tuz taraması yaptı. Tuz oranı yüksek ürün imal eden fırınlardan 7’si uyarı sonrasında tuz oranını düşürdü ancak 3 fırında ikinci taramada da limit üstü tuz tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlığa bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri yasal yetkiler çerçevesinde ekmek ve benzeri ürünlerde her yıl olduğu gibi KKTC genelinde tuz taraması yaptı. Yasal mevzuatın üzerinde (maksimum yüzde 1,5) tuz içeren gıda üreten işletmeler uyarıldı, ilgili yerlere tuz oranlarını düşürmesi için zaman verildi. Tuz oranları yüksek olan gıdaların ikinci numuneleri alınarak analiz yapıldı.

Analiz sonuçları tamamlanan bölgelerden Karpaz’ın verileri şöyle:

“Alev Bakery Köy Ekmeği birinci tarama 2,1, ikinci tarama 1.1. Alev Bakery Sandviç Ekmeği birinci tarama 2,2, ikinci tarama 0,9. Galatya Fırın Köy Ekmeği birinci tarama 2,2, ikinci tarama 0.9. Galatya Fırın Çörek birinci tarama 2,1, ikinci tarama 1,0.”

Güzleyurt bölgesi şu şekilde:

“Göçmenköy Fırını Somun Ekmek birinci tarama 1,6, ikinci tarama 1,5. Tunaş Somun Ekmek                                birinci tarama 1,9, ikinci tarama 1,4. Tunaş Kıbrıs Pidesi birinci tarama 1,9, ikinci tarama                                                                  

1,7. Tunaş Tam Buğday Ekmeği birinci tarama 2,1, ikinci tarama 1,6.”

2’nci denetimde sadece Tunaş Kıbrıs Pidesi ve Tunaş Tam Buğday Ekmeği yine limit üstü çıktı.

Lefkoşa bölgesi şöyle:

“Metin Kısmet Kıbrıs Pidesi birinci tarama 2,2, ikinci tarama 3,2. Ustam Pide Fırını Kıbrıs Pidesi birinci tarama 2,8, ikinci tarama 0,8. Lemar Köy Ekmeği birinci tarama 1,6, ikinci tarama 0,6. Fima Somun Ekmek birinci tarama 1,7, ikinci tarama 1,5. Çınar Köy Ekmeği Tam Buğday birinci tarama 1,6, ikinci tarama 1,0. Nuh'un Gemisi Köy Ekmeği birinci tarama 2,3, ikinci tarama 1,2. Kiler Somun Ekmek birinci tarama 1,6, ikinci tarama 1,4. Kuru Manastır Köy Ekmeği birinci tarama 1,6, ikinci tarama 1,2. Taş Fırın Çukurova Köy Ekmeği birinci tarama 1,6, ikinci tarama 1,7. Kısmet Mertkan Kıbrıs Pidesi birinci tarama 3,4, ikinci tarama 2,9.”

Tuz oranı yüksek ürün imal eden fırınlardan 7’si tuz oranını düşürdü, ancak Metin Kısmet Kıbrıs Pidesi, Kısmet Mertkan Kıbrıs Pidesi ve Taş Fırın Çukurova köy ekmeğinin 2’nci taramada limit üstü tuz içerdiği belirlendi.

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