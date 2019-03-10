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Temelli: AKP'ye oy veren Kürt seçmenin yüzde 6'sı HDP'ye kaydı

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Sezai Temelli "Bingöl, Kars, Muş gibi kentleri kazanma şansımız daha da artmış durumda" diye konuştu
Temelli: AKP'ye oy veren Kürt seçmenin yüzde 6'sı HDP'ye kaydı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Bingöl, Kars, Muş gibi kentleri kazanma şansımız daha da artmış durumda. AKP’ye oy veren Kürt seçmenin yüzde 6’sı bize kaydı” dedi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Yasin Kobulan'ın haberine göre, ellerinde iller ve Türkiye bazında yapılan anketler olduğunu vurgulayan Temelli, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Bingöl ve Elazığ’ı kapsayan gezi boyunca edindiği izlenimlerini şu sözlerle paylaştı:

“Tabloya dönüp baktığımızda AKP’deki oy kaybı devam ediyor. 24 Haziran’da başlayan oy kaybı devam ediyor. 5-7 arasında bir kaybı olduğu görülüyor. Diğer partilerin oy değişiminde de ciddi bir değişim yok. HDP’de bir değişim söz konusu. Bir diğer önemli nokta ise atmış olduğumuz güçlü adım ve seçenek yaratmayla kararsız seçmen azaldı. Özellikle AKP-MHP ittifakına karşı bir yükseliş artıyor. Diğer bir önemli nokta ise AKP’ye oy veren Kürt seçmen içerisinde yüzde 6 gibi kayma söz konusu. Bingöl, Kars, Muş gibi kentleri kazanma şansımız daha da artmış durumda. Ama bizler çalışmaya devam edeceğiz, hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız.” 

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